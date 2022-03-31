Омск, , 07:00 — REGNUM В Омской области скорбят по военнослужащим-землякам, погибшим в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, губернатор региона Александр Бурков выразил соболезнования родным и близким лейтенантов Алексея Кучина и Константина Резника, старшего матроса Александра Новикова. Они погибли при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.

«Такие люди олицетворяют силу и непобедимость России. Светлая память!» — отметил Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было известно о 16 погибших на Украине омских военнослужащих.

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