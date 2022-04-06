Москва, 6 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России и ракетные войска поразили 24 военных объекта на Украине за минувшую ночь. Об этом сообщил 6 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Он уточнил, что в числе поражённых объектов — зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения, 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков проинформировал о 33 военных объектах Украины, которые российские войска поразили за день 5 апреля. Кроме того, были сбиты два вертолёта, направленные в Мариуполь для эвакуации главарей украинских нацистов.

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