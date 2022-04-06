Москва, 6 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. По итогам 2021 года уровень бедности в России года снизился до 11,4%. При этом он всё еще остается достаточно высоким. Об этом сегодня, 6 апреля, заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

Fæ Бедная многодетная семья

Она отметила, что в настоящее время ситуация в экономике России непростая. Наблюдается значительный рост цен и проблемы, возникающие в сфере занятости.

«Под бедными понимаются семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Поэтому очень важно поддержать семьи с критически низкими доходами», — пояснила Баталина.

Как сообщало ИА REGNUM, денежные доходы ниже установленной правительством России границы бедности в 2021 году имели 16,1 миллиона человек, или 11% населения страны.

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