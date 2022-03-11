Москва, , 19:34 — REGNUM Денежные доходы ниже установленной правительством России границы бедности в 2021 году имели 16,1 миллиона человек, или 11% населения страны. Об этом сообщает 11 марта Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Новый подход к определению уровня бедности в России был введён в ноябре 2021 года постановлением правительства, согласно которому граница бедности соответствует значению потребительской корзины в IV квартале 2020 года с учётом инфляции.

Согласно данным Росстата, граница бедности в 2021 году для всего населения составила 11 908 рублей в месяц, для трудоспособного населения — 12 900 рублей, для пенсионеров — 9826 рублей, для детей — 11 709.