Покровская больница в Петербурге возвращается к плановой работе
Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Покровская больница в Санкт-Петербурге, которая с марта 2020 года в течение более чем двух лет принимала пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, приступила к возращению к плановой работе. Об этом 6 апреля сообщили в городском комитете по здравоохранению.
Дарья Драй ИА REGNUM
Покровская больница Петербурга, где лечат COVID-19
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«Покровская больница остановила прием новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19», — отметили в ведомстве.
Точная дата открытия больницы в штатном режиме пока не называется.