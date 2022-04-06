Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Покровская больница в Санкт-Петербурге, которая с марта 2020 года в течение более чем двух лет принимала пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, приступила к возращению к плановой работе. Об этом 6 апреля сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Покровская больница Петербурга, где лечат COVID-19

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«Покровская больница остановила прием новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19», — отметили в ведомстве.

Точная дата открытия больницы в штатном режиме пока не называется.