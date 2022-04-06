Москва, 6 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе сбиты четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом 6 апреля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что дроны были уничтожены в районах населённых пунктов Бердянск, Горняк, Уванское и Чернобаевка.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолётов, 93 вертолёта, 407 беспилотных летательных аппаратов», — заявил Конашенков.

Кроме того, по его словам, украинские боевики лишились 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танка и других боевых бронированных машин. Также российские военные уничтожили 215 установок реактивных систем залпового огня ВСУ, 854 орудия полевой артиллерии и миномёта, 1882 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля.