Курск, 6 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Во вторник, 5 апреля, позиции российских пограничников в Курской области были обстреляны с территории Украины из минометов. Об этом 6 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Обстрел из миномета

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«Вчера, 5 апреля, в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнём российских пограничников огневые точки были подавлены», — написал он в своем сообщении

Также губернатор Курской области уточнил, что в результате этого с российской стороны нет жертв и разрушений, и добавил, что ночь на 6 апреля прошла без происшествий.

Кроме того, Старовойт рассказал, что днем 5 апреля из миномётов был обстрелян пограничный переход Суджа на границе с Украиной, выпущенные мины не достигли российской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион окажет помощь в восстановлении республик Донбасса.