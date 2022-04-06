Москва, 6 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо принять решение и самораспуститься. Об этом 6 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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В эфире радиостанции «Спутник» она прокомментировала заявление Зеленского перед Совбезом ООН, в котором он предложил совету исключить РФ из своего состава или самораспуститься. Украинскому президенту отметила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, заявив, что исключить Россию из Совбеза не получится.

«Если человек считает, что у структуры, у которой что-то не получается, остается один выход — самораспуститься, то, возможно, этот принцип он должен в первую очередь апробировать на себе», — сказала представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, Мария Захарова пообещала ответ Москвы на высылку российских дипломатов из стран Европейского союза.