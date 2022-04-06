Москва, , 09:45 — REGNUM Заявления о возможности исключить Россию из Совета Безопасности ООН указывают на значительное понижение профессионального уровня западных дипломатов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Она отметила, что очень уважает институт постпредства, тем более, когда речь идёт о постоянных членах Совбеза ООН. При этом удручает уровень полемики в последние годы со стороны западного блока в «пятёрке» постоянных членов.

«Мы видим колоссальное профессиональное просто падание людей, которые назначаются в западных державах на такие посты, это непонимание тематики даже обсуждаемой по повестке СБ ООН, непонимание того, чем занимается в принципе СБ, а это ведёт к понижению роли институтов ООН», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россию нельзя вывести из Совета Безопасности ООН, но можно максимально изолировать.

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