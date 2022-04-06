Москва, , 09:15 — REGNUM Выявлением валютных спекулянтов займутся в России Федеральная налоговая служба (ФНС) и МВД. Об этом сообщает 6 апреля РБК.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Налоговики и правоохранители будут выявлять нарушения, связанные с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков. Письмо с поручением организовать взаимодействие с МВД центральный аппарат ФНС направил в территориальные органы, отмечает агентство.

Приобрести валюту «с рук» можно через объявления в социальных сетях, телеграм-каналах и интернет-сервисах. В текущих условиях это «несёт угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка», говорится в документе.

Отмечено также, что случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты распространились за последнее время.

Как сообщало ИА REGNUM, на период с 9 марта по 9 сентября 2022 года Банк России ввёл временный порядок операций с наличной валютой. В частности, введён запрет на продажу гражданам наличной валюты в банках.

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