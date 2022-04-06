Москва, , 08:52 — REGNUM Неснижаемые запасы зерна и сахара будут созданы в России. Соответствующее поручение Минсельхоз России дал «Объединённой зерновой компании».

Сахар Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Согласно поручению, в интервенционном фонде до 2024 года будет создан неснижаемый запас зерна и сахара. Для зерна его объём составит 3 млн тонн, для сахара — 250 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, около 3 тысяч жалоб на необоснованный рост цен поступило за три недели на горячую линию правительства Приморья.