Москва, 6 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Инвестиции российских граждан в криптовалюты могут негативно сказаться на экономике и в конечном итоге снизить их доходы. Так считает первый заместитель председателя Центробанка России Ксения Юдаева.

(сс) geralt Криптовалюта

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О последствиях вложений в криптовалюты зампредседателя ЦБ предупредила в ответе на предложения депутата Госдумы Антона Горелкина («Единая Россия») по регулированию отечественного криптовалютного рынка. Пакет предложений в партии составили по итогам мартовского круглого стола, посвящённого криптовалютам.

«Инвестиции граждан в криптовалюты могут привести к выводу сбережений из реальной экономики, фондового рынка, банковской системы за периметр российского финансового сектора и, как следствие, к сокращению его возможностей по финансированию реального сектора, в первую очередь санкционных компаний, и снижению потенциала роста экономики, что впоследствии может создать проблемы на рынке труда и снизить доходы граждан», — приводит фрагмент ответа Юдаевой РИА Новости.

Участники круглого стола на площадке «Единой России» предложили ввести налоговые послабления и господдержку инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств, обеспечить возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли, а также ввести льготный режим налогообложения криптовалют.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк не поддерживает допуск частных цифровых валют на финансовый рынок России и их использование в качестве платёжного средства. Законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют без запрета на владение ими ЦБ предложил в январе. Иная позиция — у Минфина России. Финансовое ведомство выступает за легализацию рынка криптовалют при условии регулирования.

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