Париж, 6 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает BFM TV.

President.gov.ua Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

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Власти Франции заявили, что вечером 5 апреля два президента поговорили по телефону в течение «доброго часа». Эммануэль Макрон выразил «эмоции и шок, появившиеся во Франции» из-за ситуации в Буче.

Франция предоставит Украине финансовые и человеческие ресурсы для проведения расследования.

«У Франции оперативный подход: речь идет о документировании, о конкретике, но в конечном итоге это судебный процесс… Мы должны помочь Украине по фактам», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон намерен в случае переизбрания достичь уровня безработицы в 5% за пять лет.