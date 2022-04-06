Москва, 6 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Москва даст ответ на все недружественные шаги против России, в том числе на высылку из стран Евросоюза российских дипломатов. Об этом 6 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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"На каждый подобный недружественный акт мы будем давать соответствующий ответ», — сказала она в эфире радиостанции «Спутник».

По её словам, в последнее время страны Запада начали использовать механизм объявления дипломатов персонами нон грата без достаточных оснований, в качестве информационно-политической атаки.