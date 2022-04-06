Москва, 6 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Криптовалюты — это высокоспекулятивный инструмент с признаками финансовой пирамиды. Если их легализовать, граждане могут начать активно вкладывать в эту пирамиду деньги, считает первый заместитель председателя Центробанка России Ксения Юдаева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

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Оценку криптовалютам Юдаева дала в ответ на предложения депутата Госдумы Антона Горелкина («Единая Россия»), касающиеся регулирования криптовалютного рынка в России. Пакет предложений составлен по итогам мартовского круглого стола на площадке партии, на котором депутат выступил модератором.

«Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой», — цитирует ответ Юдаевой РИА Новости.

Отмечено также, что с торговлей криптовалютами связаны многие случаи мошенничества. Это означает для российских граждан риск потери сбережений. Кроме того, криптовалюты задействованы в схемах по отмыванию доходов, наркоторговле, финансировании терроризма, добавила зампред ЦБ.

Участники круглого стола по криптовалютам предложили в числе прочего обеспечить возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли, ввести льготный режим налогообложения криптовалют. Из ответа депутату следует, что Банк России не поддерживает допуск частных цифровых валют на отечественный финансовый рынок и их использование в качестве платёжного средства из-за связанных с ними существенных рисков. Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ предложил запретить в России майнинг криптовалют.

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