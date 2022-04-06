Нью-Дели, 6 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Авиакомпания Air India остановила продажу билетов по маршруту Дели — Москва. Об этом 6 апреля сообщает посольство России в Индии.

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В посольстве подчеркнули, что перспективы возобновления полётов являются неопределёнными.

«По информации офиса Air India, денежные средства за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы могут быть возвращены пассажирам в полном объёме», — пояснили дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия возобновит авиасообщение с рядом дружественных стран.