Канберра, 6 апреля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. 6 апреля, получив данные от министерств здравоохранения штатов, журналисты телеканала Nine News смогли сообщить, что практически по всей Австралии медицинские власти вновь фиксируют участившиеся всплески числа новых случаев заражения коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, в Новом Южном Уэльсе, самом населенном штате Австралии, ежедневное число новых случаев заражения коронавирусом всего лишь за два дня выросло почти на 10 000. 6 апреля в регионе было зарегистрирован 24 151 новый случай.

В Западной Австралии выявили 8 499 новых случаев заражения, что немногим больше, чем 8 145 сутками ранее. В Южной Австралии наблюдается скачок числа случаев коронавируса: с 5 068, выявленных 5 апреля, до 5784, зарегистрированных шестого числа.

В Виктории выявили 12 150 новых случаев заражения коронавирусом и три случая смерти от COVID-19. В Новом Южном Уэльсе от COVID-19 скончались еще 15 человек.