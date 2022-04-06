Каракас, 6 апреля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине, отрицательно сказались на поставках удобрений и продуктов питания в Латинскую Америку. Об этом заявил 5 апреля депутат Национальной ассамблеи от правящей Объединенной социалистической партии Венесуэлы Хулио Чавес в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

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По словам Чавеса, агрессия НАТО против России с использованием территории Украины сказалась на всём человечестве. В частности, в Латинской Америке возникли серьёзные сложности с производством и поставками удобрений и ряда продуктов питания, которые импортируются из России.

Депутат отметил, что правительство Венесуэлы уже предприняло ряд мер и ввело в действие альтернативные механизмы для сохранения товарооборота, вопреки враждебному настрою США и стран Евросоюза.

При этом Чавес подчеркнул, что несмотря на возникшие трудности, власти Венесуэлы уверены в дальнейшем укреплении отношений, стратегического союза с Россией.

«Мы уверены, что эти отношения, этот стратегический союз с великой Русской Родиной в разгар этого конфликта не прекратятся, не пострадают, я верю, что наоборот они будут углубляться, совершенствоваться и находить альтернативные механизмы в условиях преступной блокады», — заявил Чавес.

Стоит отметить, что Венесуэла импортирует более 100 тыс. тонн удобрений, от 70% до 80% импорта приходится на долю России. В мире Россия находится на третьем месте по производству азотных и калийных удобрений.