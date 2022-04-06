Москва, , 08:07 — REGNUM У России есть средства выполнить долговые обязательства в полном объеме, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нашей страны есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций», — отметил Володин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин США запретил России оплачивать госдолг из резервов, замороженных из-за санкций. При этом официальный представитель белого дома Джен Псаки заявила, что «Россия должна выбрать между истощением валютных резервов и дефолтом».

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