Нью-Йорк, США, 6 апреля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Доказательства российской стороны о том, что случившееся в украинском городе Буча является фальсификацией, не вызывали никакой реакции со стороны западных стран. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 5 апреля в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

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По словам дипломата, Запад не заинтересован в раскрытии фактов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Василий Небензя заявил на Совете безопасности ООН о том, российские власти опасаются, что провокации по типу Бучи будут повторяться.

5 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки осудила Китай за то, что китайские власти заняли «неправильную сторону истории» по отношению случившегося в Буче.

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