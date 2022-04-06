Токио, 6 апреля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Высылать российских дипломатов в связи с событиями на Украине, как это сделали страны НАТО, не входит в намерения правительства Японии. Об этом 6 апреля сообщила газета Sankei Shimbun.

Япония

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Поясняется, что в Японии не хотят стать объектом ответных мер со стороны России в случае шага с высылкой российских дипломатов и понимают, что в ответ Москва неизбежно сократит численность японских представительств в России. Это создаст сложности для выполнения ряда консульских функций, в том числе по защите интересов граждан Японии в чрезвычайных обстоятельствах. Подчёркивается, что для Токио высылка российских дипломатов была бы беспрецедентной мерой, которая раньше никогда не применялась.

При этом в Токио изучают вопрос о введении новых антироссийских санкций в координации со странами Большой Семёрки (G7). В частности, рассматривается вопрос с замораживанием активов Сбербанка и запрет на импорт сельхозпродукции. Но в то же время власти Токио не намерены отказываться от закупок российских энергоносителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал усилить введенные против России санкции.