Тегеран, 6 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. 5 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 407, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погибло 39 иранцев. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 39 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 140 407», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 4615 новых случаев заражения COVID-19, при этом 477 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 895 961 пациент из общего числа 7 175 780 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 1440 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 63 988 853 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 56 997 317 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.