Пекин, 6 апреля, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Рекордное суточное число случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии зарегистрировано в Китае. Данные опубликованы 6 апреля пресс-службой Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за последние 24 часа в стране было выявлено 20 614 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордом с начала пандемии. При этом кашель и недомогание были выявлены у 1 415 человек, остальные 19 199 являются бессимптомными носителями. Из-за границы прибыли только 142 человека из общего числа инфицированных.

Самые мощные вспышки заболеваемости зарегистрированы в Шанхае и в провинции Цзилинь на северо-востоке страны, где находится 89% от общего числа заразившихся.

По официальным данным в КНР с начала пандемии на материковой части страны было выявлено 158,7 тыс. случаев заражения, без учёта бессимптомных носителей. За всё время пандемии в стране от последствий COVID-19 скончалось 4638 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство обороны Китая направило около 2 тыс. военных медиков в Шанхай, где зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции.