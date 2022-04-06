Берлин, , 06:47 — REGNUM Цены на продовольственные товары будут повышены в крупнейших торговых сетях Германии на фоне санкций, введенных ЕС против России. Об этом 5 апреля сообщило издание Focus.de.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Так, в скором времени стоимость упаковки самого дешевого сливочного масла весом 250 г достигнет €1,89 (173,3 рубля), а сыра — €2,39 (219,2 рубля) вместо €1,99 (182,5 рубля). Кроме того, повысятся цены на колбасы, хумус, шоколад и варенье.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в строительной ассоциации Нижней Саксонии заявили, что запрет или ограничение поставок ресурсов из России вызовет многократное повышение цен на строительство в Германии.

26 марта ассоциация фермеров ФРГ предупредила о «беспрецедентном скачке» цен на продукты питания из-за роста расходов на энергию, топливо, минеральные удобрения и логистические услуги.

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