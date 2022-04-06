Москва, 6 апреля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Страны Запада не беспокоятся по вопросу воздействия антироссийских санкций на страны мира, заявил глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Иван Шилов ИА REGNUM Латинская Америка

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"Откровенно не заботится о глобальных социально-экономических последствиях введенных против России санкций, в частности в энергетическом, финансовом и продовольственном секторах», — приводит его слова РИА Новости.

Щетинин добавил, что страны Латинской Америки находятся под жестким политическим давлением Запада. При этом западные страны не пренебрегают и шантажом в экономической сфере в латиноамериканском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее писатель из Сальвадора Уолтер Раудалес заявил, что санкции Запада против России приведут к росту бедности в глобальном масштабе. По его словам, самое негативное влияние западных антироссийских санкций ощутят развивающиеся страны, в том числе в Латинской Америке.