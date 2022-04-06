Веллингтон, , 05:51 — REGNUM Дополнительные пошлины в размере 35% на все товары, импортируемые из России, намерено ввести правительство Новой Зеландии. Соответствующее заявление главы МИД страны Нанаии Махуты и министра роста торговли и экспорта Демиена О'Коннора было опубликовано 6 апреля на сайте правительства.

Новая Зеландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В документе сказано, что правительство анонсировало введение пошлины в размере 35% на все товары, ввозимые из России. Кроме того, существующий запрет будет распространён на промышленную продукцию, связанную со стратегическими отраслями российской промышленности.

Таким образом, под запрет попадают оборудование для информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и двигатели. Решение вступит в силу с 25 апреля, после подготовки и принятия всех предписанных законодательством для таких случаев постановлений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о принятии в США новых санкционных мер, которые коснутся двух крупных российских банков и дочерей президента России.

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