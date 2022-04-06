Нью-Йорк, США, 6 апреля, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Исключить Россию из Совета Безопасности ООН невозможно, но необходимо сделать всё для её изоляции и максимального дискомфорта пребывания в нём. Об этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд 5 апреля заявила в интервью телеканалу MSNBC.

Jay Reed Зал Совета Безопасности ООН

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По её словам, Совбез ООН является результатом создания международной организации после Второй мировой войны. И фактом, который США не могут изменить, является членство России в Совете Безопасности.

Линда Томас-Гринфилд «Но мы, безусловно, можем изолировать их (Россию) в Совете Безопасности. Мы можем сделать их присутствие в этом органе очень некомфортным. И мы это даже уже сделали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США рассчитывают провести заседание Генассамблеи ООН по вопросу приостановки членства (с перспективой исключения) России в Совете по правам человека (СПЧ), используя для этого провокацию в украинской Буче.