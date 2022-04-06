Постпред США при ООН: исключить Россию из Совбеза не можем, но «изолируем»
Нью-Йорк, США, 6 апреля, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Исключить Россию из Совета Безопасности ООН невозможно, но необходимо сделать всё для её изоляции и максимального дискомфорта пребывания в нём. Об этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд 5 апреля заявила в интервью телеканалу MSNBC.
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По её словам, Совбез ООН является результатом создания международной организации после Второй мировой войны. И фактом, который США не могут изменить, является членство России в Совете Безопасности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, США рассчитывают провести заседание Генассамблеи ООН по вопросу приостановки членства (с перспективой исключения) России в Совете по правам человека (СПЧ), используя для этого провокацию в украинской Буче.