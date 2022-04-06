Хабаровск, 6 апреля, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Букву V в небе Хабаровска создали военнослужащие Восточного военного округа в поддержку коллег, участвующих в спецоперации в защиту Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«С аэродрома Хабаровск — Центральный вечернее небо краевой столицы осветили световые лучи в форме латинской V. Также военный оркестр штаба ВВО и рота почетного караула приняли участие в акции «Своих не бросаем». Она прошла на трёх площадках Хабаровска: на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора, около мемориального комплекса «Вечный огонь» и на площади у стелы «Город воинской славы», — сообщили «Приамурские вести».

Как сообщало ИА REGNUM, на здании администрации Архангельска появилась подсветка в виде буквы Z, символизирующая солидарность с действиями Вооруженных сил РФ.