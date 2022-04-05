Вашингтон, 6 апреля, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Цель антироссийских санкций в том, чтобы заставить Россию сделать выбор между дефолтом и использованием валютных резервов. Такое заявление сделала 5 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.

Джен Псаки

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Псаки пояснила, что у России нет неограниченных ресурсов, в особенности, если учесть разрушающие экономику санкции, которые были введены в действие. Поэтому, по словам Псаки, России придётся выбирать между истощением ценных долларовых резервов и объявлением дефолта.

На просьбу уточнить, есть ли у американских властей прогноз, в какие сроки следует ожидать дефолта, Псаки ответила, что такого прогноза у неё нет. Как пояснила пресс-секретарь Белого дома, многое зависит от решений, которые примут российские власти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США планируют провести заседание Генассамблеи ООН по вопросу приостановки членства (с перспективой исключения) России в Совете по правам человека (СПЧ), используя для этого провокацию в украинской Буче.