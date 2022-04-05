Нижний Новгород, , 23:16 — REGNUM В школах Нижегородской области в скором времени проведут уроки, посвящённые импортозамещению и санкциям, введённым странами Запада против России, передают региональные СМИ.

Нижний Новгород

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Учителя расскажут учащимся шестых — одиннадцатых классов о пользе импортозамещения, об антироссийских санкциях и их влиянии на отечественную экономику, а также принятых президентом и правительством России мерах по противодействию санкциям со стороны недружественных стран.

Отмечается, что для нижегородских школьников подготовят интерактивные материалы, в которых содержится информация о достижениях различных отраслей российской экономики и о готовности противодействовать введенным США и Евросоюзом санкциям.