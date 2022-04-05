Рим, 5 апреля, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Итальянский бизнес понесет существенные потери в сфере онлайн-продаж из-за антироссийских санкций и ответных мер Москвы, с таким заявлением выступили 5 апреля в профильной ассоциации Netcomm.

Италия

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Потери составят около 700−800 млн евро, что составляет около 6% от всего объема экспортной онлайн-торговли, отметили эксперты.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.