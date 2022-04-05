Донецк, 5 апреля, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Артиллерийский обстрел столицы ДНР устроили вечером 5 апреля украинские вооружённые формирования, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

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Так, Петровский район Донецка подвергся обстрелу со стороны населённого пункта Новомихайловка в 16:35 мск. Украинские боевики выпустили десять снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, вечером 5 апреля ВСУ обстреляли ряд других населённых пунктов ДНР. Применялись артиллерия, тяжёлые миномёты, гранатомёты и БМ-21 «Град».