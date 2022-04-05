Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Власти США рассматривают возможность ужесточения санкций в отношении ряда российских финансовых учреждений, сообщает 5 апреля газета The Wall Street Journal.

Работа Сбербанка Дарья Драй © ИА REGNUM

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По информации источников издания, знакомых с ситуацией, новые ограничительные меры могут затронуть, в частности, Сбербанк.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Вашингтон может 6 апреля объявить о введении нового пакета санкций против России из-за ситуации на Украине.

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