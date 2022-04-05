Вашингтон, , 22:41 — REGNUM США готовятся ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом 5 апреля сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации агентства, дополнительные санкции предполагают запрет на все новые инвестиции в российскую экономику, а также усиление ограничительных мер в отношении российских финансовых институтов.

Как ожидается, в санкционный список будут включены государственные предприятия, а также ряд российских официальных лиц и члены их семей.

Сообщается, что о новых мерах, разработанных Вашингтоном в координации со странами Евросоюза, будет объявлено в среду, 6 апреля.