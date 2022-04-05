Москва, 5 апреля, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Запрет на импорт угля из России приведёт лишь к появлению «серых схем» и государств-посредников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

»Ситуация очень похожа на ситуацию в украинской экономике после 2014 года. Украина вроде бы тоже отказалась от всего российского и тем более донбасского. В итоге при Петре Порошенко объём торговли между Россией и Украиной даже вырос, а с Донбассом Киев выстроил не менее эффективные «серые» схемы», — заявил эксперт.

По мнению политолога, сейчас будут появляться страны-транзитёры, создаваться «серые» схемы. И появляться на европейском рынке российские товары, подобные ананасам из Белоруссии.

Потому серьезных перемен ждать не стоит, но вот изменения в мировой экономике, в системе поставок вполне очевидны, отметил Бредихин.

Напомним, что Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт угля из России на 4 миллиарда долларов.