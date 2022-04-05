Москва, 5 апреля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Москве удалось полностью заместить иностранный общественный транспорт на отечественный. Об этом 5 апреля у себя в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Brateevsky Станция метро Лермонтовский проспект. Москва

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По его словам, за последние несколько лет власти города потратили на обновление общественного транспорта порядка 1 трлн рублей. Благодаря этому удалось закупить 19 тыс. единиц новой техники.

«Совместно с машиностроителями мы создали новые, самые современные образцы трамвая, метровагона, пригородной электрички, электробусов. Мы много говорим об импортозамещении. Считаю, что в транспортной отрасли оно полностью состоялось. Сегодня Москва не закупает импортную технику», — сказал Собянин.

Мэр города также отметил, что Москва не будет уменьшать городской заказ на новый состав общественного транспорта. Более того, было принято решение сделать госзаказы долгосрочными и понятными на ближайшую перспективу. В рамках поддержки отечественных производителей машиностроители смогут получить льготные кредиты. Также им будет оказана помощь с инвестиционными программами, разработкой новых видов транспорта.