Москва,
5 апреля 2022, 21:47 — REGNUM Грузия не может ввести антироссийские санкции, а втягивание её в войну против России закончится для неё полной гибелью. Об этом заявил 5 апреля 2022 года в пресс-центре ИА REGNUM на брифинге о проблемах современной Грузии председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.
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В ходе брифинга главный редактор ИА REGNUM
Модест Колеров задал следующий вопрос: «Известно, что, несмотря на союзничество с Россией в рамках ОДКБ, несмотря на союзничество с Россией в рамках Евразийского экономического сообщества, Казахстан официально заявил о присоединении к санкциям Запада против России. Тем временем, Грузия неоднократно, также официально, отказалась от санкций. Почему власти Грузии не присоединились к санкциям против России?»
А какие вообще санкции Грузия может применить? У Грузии нет ни политических рычагов и ресурсов, ни экономических, ни социальных, ни культурных, ни научных. Никаких вообще, в принципе. Ввести какие-нибудь санкции против России у Грузии нет физической возможности, даже если бы она очень сильно захотела их ввести. Это во-первых. А второй момент в том, что это было бы совершенно неразумно. В первую очередь, от этого может пострадать сама Грузия. Мы не должны забывать, что в России живёт, по последним данным, около 1 млн 100 тыс грузин. Эти люди работают в России, большинство из них — граждане России. Они экономически помогают своим родственникам в Грузии. И надо понимать, что рынок России для Грузии тоже важен, и такие санкции ударили бы больше по самой Грузии, нежели по России. И мне кажется, что грузинская власть это понимает. А в-третьих, в Грузии есть стратегические объекты, которые почти все находятся во владении российского капитала. Это было сделано ещё при президенте Михаиле Саакашвили
. Интересно, кстати, тут другое. Эти объекты, находящиеся во власти российского капитала, почему-то поддерживают как раз Саакашвили и объединившиеся вокруг него партии. Этот вопрос больше к русским, нежели к грузинам. Как получается, что Россия финансирует через свои организации партию Саакашвили, которая всё время постоянно пытается втянуть нас в войну? И власти Грузии должны понимать, что сейчас очень опасная ситуация и что страна может быть ввергнута в противоборство с Россией, что для Грузии будет равно погибели. Может вообще перестать существовать грузинское государство. Ведь Грузия — чрезвычайно маленькая страна. Кроме того, я считаю, что у Грузии и России есть много вопросов, где их стратегические интересы совпадают, и поэтому Грузия должна дружить с Россией.
Давид Тархан-Моурави