Москва, 5 апреля 2022, 21:47 — REGNUM Грузия не может ввести антироссийские санкции, а втягивание её в войну против России закончится для неё полной гибелью. Об этом заявил 5 апреля 2022 года в пресс-центре ИА REGNUM на брифинге о проблемах современной Грузии председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.

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В ходе брифинга главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров задал следующий вопрос: «Известно, что, несмотря на союзничество с Россией в рамках ОДКБ, несмотря на союзничество с Россией в рамках Евразийского экономического сообщества, Казахстан официально заявил о присоединении к санкциям Запада против России. Тем временем, Грузия неоднократно, также официально, отказалась от санкций. Почему власти Грузии не присоединились к санкциям против России?»

А какие вообще санкции Грузия может применить? У Грузии нет ни политических рычагов и ресурсов, ни экономических, ни социальных, ни культурных, ни научных. Никаких вообще, в принципе. Ввести какие-нибудь санкции против России у Грузии нет физической возможности, даже если бы она очень сильно захотела их ввести. Это во-первых. А второй момент в том, что это было бы совершенно неразумно. В первую очередь, от этого может пострадать сама Грузия. Мы не должны забывать, что в России живёт, по последним данным, около 1 млн 100 тыс грузин. Эти люди работают в России, большинство из них — граждане России. Они экономически помогают своим родственникам в Грузии. И надо понимать, что рынок России для Грузии тоже важен, и такие санкции ударили бы больше по самой Грузии, нежели по России. И мне кажется, что грузинская власть это понимает. А в-третьих, в Грузии есть стратегические объекты, которые почти все находятся во владении российского капитала. Это было сделано ещё при президенте Михаиле Саакашвили. Интересно, кстати, тут другое. Эти объекты, находящиеся во власти российского капитала, почему-то поддерживают как раз Саакашвили и объединившиеся вокруг него партии. Этот вопрос больше к русским, нежели к грузинам. Как получается, что Россия финансирует через свои организации партию Саакашвили, которая всё время постоянно пытается втянуть нас в войну? И власти Грузии должны понимать, что сейчас очень опасная ситуация и что страна может быть ввергнута в противоборство с Россией, что для Грузии будет равно погибели. Может вообще перестать существовать грузинское государство. Ведь Грузия — чрезвычайно маленькая страна. Кроме того, я считаю, что у Грузии и России есть много вопросов, где их стратегические интересы совпадают, и поэтому Грузия должна дружить с Россией.
Давид Тархан-Моурави