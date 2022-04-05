Москва, 5 апреля, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Грузия не может ввести антироссийские санкции, а втягивание её в войну против России закончится для неё полной гибелью. Об этом заявил 5 апреля 2022 года в пресс-центре ИА REGNUM на брифинге о проблемах современной Грузии председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.

Саакашвили и галстук

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В ходе брифинга главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров задал следующий вопрос: «Известно, что, несмотря на союзничество с Россией в рамках ОДКБ, несмотря на союзничество с Россией в рамках Евразийского экономического сообщества, Казахстан официально заявил о присоединении к санкциям Запада против России. Тем временем Грузия неоднократно, также официально, отказалась от санкций. Почему власти Грузии не присоединились к санкциям против России?»