Москва, 5 апреля, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Масштабная битва за освобождение территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, вероятнее всего, начнётся в середине апреля. Такой прогноз 5 апреля сделал военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, сейчас в зоне боевых действий образовалось некоторое затишье, связанное с перегруппировкой войск и пополнением запасов горючего и боекомплекта.

«Возникает вопрос, а когда начнется. По моим оценкам, 7−10 суток нужно, и тогда начнется», — сказал Ходарёнок.