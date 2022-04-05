Москва, 5 апреля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Поляки могут дойти до Киева вместе с создаваемой ими коалицией. Об этом 5 апреля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«В случае успеха на Западной Украине польская коалиция, в которую могут войти страны Прибалтики, а также Румыния, способна попытаться продвинуться вплоть до Киева», — заявил эксперт.

По мнению Неменского, поляки пойдут на это только в случае их официального одобрения Киевом в качестве союзных войск или миротворцев.

«Но вот давать ли добро Варшаве на такую инициативу, в Вашингтоне пока явно не решили. Пока что участие Польши допускается только в косвенных акциях, и даже идея использования её аэродромов украинской боевой авиацией была жёстко заблокирована», — подытожил политолог.

Напомним, что руководство Польши выступило с рядом военных инициатив в поддержку Украины.