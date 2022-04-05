Москва, 5 апреля, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Польша может создать объединение с рядом стран — членов НАТО, которое может занять западноукраинские области, не входя при этом в боевое столкновение с ВС РФ. Об этом 5 апреля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Флаг Польши

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«В задачи объединения, которое создаёт Польша, не будет входить столкновение с российской армией», — заявил эксперт.

Объединенные Польшей силы, вероятнее всего, возьмут под контроль территории Западной Украины с тем, чтобы поставить заслон для продвижения туда частей ВС РФ, полагает политолог.

Напомним, что Польша активно поддерживает украинское руководство и предлагала передать США 70 истребителей Миг-29.