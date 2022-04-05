Москва, 5 апреля, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Польша вполне может оказаться втянутой в конфликт на Украине. Об этом 5 апреля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Telegraph.co.uk Натовцы в Польше

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«Втягивание Польши в военный конфликт — вполне вероятный сценарий», — заявил эксперт.

НАТО как организация в нём участвовать не будет, полагает политолог, но коалиция из нескольких натовских государств, действующая формально по собственной инициативе — весьма вероятно, и Польша сейчас старается такое объединение создать, заключил Неменский.

Напомним, что руководство Польши заявило о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США.