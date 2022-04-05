Брюссель, , 21:00 — REGNUM Сербия столкнется с политическими и финансовыми последствиями, если не присоединится к антироссийским санкциям. Об этом заявила депутат Европейского парламента и докладчик по Косово Виола фон Крамон 5 апреля на своей странице в «Твиттере».

Виола фон Крамон-Таубадель Heinrich Böll Stiftung

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По словам фон Крамон, Сербия в срочном порядке должна присоединиться к антироссийским санкциям из-за «войны Путина на Украине», или она столкнется с политическими и финансовыми последствиями.

«Наступил последний момент для того, чтобы Сербия сделала четкий проевропейский выбор, если она желает продолжить свой путь в ЕС», — отметила фон Крамон.

Напомним, что Сербия в настоящее время является единственной европейской страной, которая не присоединилась к антироссийским санкциям.