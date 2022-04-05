Брюссель, 5 апреля, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Несколько сотрудников миссии РФ при ЕС будут высланы за их деятельность, якобы несоответствующую их статусу, написал 5 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в соцсетях.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Жозеп Боррель

Боррель «Я решил объявить персонами нон грата ряд сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе за деятельность, противоречащую их дипломатическому статусу».

Это решение Брюссель объявит российскому постпреду при ЕС Владимиру Чижову, которого вызвали во внешнеполитическую службу Европейского союза.

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Добавим, что ряд стран ЕС, включая Германию и Францию, объявил о высылке российских дипломатов, которые якобы занимаются в этих странах работой на российские спецслужбы.