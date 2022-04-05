Москва, 5 апреля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро по итогам торгов во вторник, 5 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

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К 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 83,31 рубля, что на 69 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро снизился на 1 рубль 16 копеек — до 91,50 рубля.