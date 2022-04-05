Любляна, 5 апреля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Решение выслать из Словении 33 российских дипломата обозначил МИД республики в опубликованном 5 апреля заявлении.

(сс) STA Глава МИД Словении Анже Логар

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Отмечается, что власти страны решили «привести численность сотрудников дипломатической миссии России в соответствие с численностью сотрудников дипмиссии Республики Словения в Москве».

Об этом объявили вызванному в словенский МИД российскому послу Тимуру Эйвазову. Дипломату словенское внешнеполитическое ведомство высказало «резкий протест» по поводу «ситуации в городе Буча» (Киевская область).