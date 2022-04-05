Москва, 5 апреля, 2022, 19:37 — ИА Регнум. По вопросу продажи и покупки российского газа за рубли стороны обязательно придут к компромиссу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 05 апреля заявил старший научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

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«Многие восприняли объявление о продаже газа за рубли как обязательное прекращение поставок. Это не так. Компромисс будет найден, он уже найден в виде двух счетов в «Газпромбанке», — заявил эксперт.

Политолог не исключил, впрочем, временного прекращения поставок российского газа в ту или иную страну.

Напомним, что в качестве ответной меры на объявленные против России санкции президент России Владимир Путин объявил о намерении продавать нашими корпорациями природный газ исключительно за российские рубли