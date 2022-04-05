София, 5 апреля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Министерство финансов Болгарии обнародовало очередной прогноз развития болгарской экономики, согласно которому средняя инфляция в стране может составить 10,4%. Об этом 5 апреля сообщает БНР.

josep salvia i boté Инфляция

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

По предварительным прогнозам, указанная цифра может изменяться в сторону увеличения из-за общих процессов на мировом рынке. В частности, ожидается подорожание энергоносителей и, в первую очередь, газа. Кроме того, специалисты не исключают роста цен на бензин и дизельное топливо.

В то же время правительство Болгарии поспешило успокоить сограждан, заявив, что на этом фоне оно планирует увеличить социальные пособия для наименее защищенных слоев населения, а также расширить перечень категорий граждан, которым полагается персональная помощь со стороны государства.