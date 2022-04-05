Москва, 5 апреля, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Об обмене России и Украины пленными в формате 86 на 86 рассказала 5 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ombudsmanrf.ru Татьяна Москалькова

Москалькова «Четыре сотрудника Росатома, о которых я обращалась к украинской стороне, обнаружены, они живы, их местонахождение мне известно».

По её словам, эти люди были в списке на обмен, однако «в последний момент из списка они были исключены по причине зеркальности». В интервью РИА Новости они заявила:

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«Украинская сторона считает, что зеркально должны быть освобождены украинские гражданские люди и их список мне передан. Пока я работаю над ним».