Москва, 5 апреля, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Творческую встречу с участниками спецоперации России на Украине, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве, провёл 5 апреля Народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

Цитата из видео Творческий вечер Сергея Безрукова

«Здравия желаю, товарищи бойцы, медсёстры и врачи! Именно так: здравия желаю. Спасибо за верность долгу, спасибо за верность Отечеству, за верность Родине!»

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Следите за развитием событий в трансляции: «"Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Безруков пел песни, читал стихи, представил отрывки из спектаклей «Хулиган. Исповедь», «Высоцкий. Рождение легенды». После выступления он дал небольшое интервью, в котором сказал:

«Задача художника в наше непростое время — поддерживать соотечественников. Мы даём энергию, эмоции, — это очень важно. И песни Владимира Семёновича Высоцкого, вы знаете, они будут популярны всегда, они будут актуальный всегда. Опять же, те самые знаменитые песни, которые Владимир Семёнович пел, посвящая их Великой Отечественной войне. Опять же скоро 9 мая — и всё это актуально, всё это очень важно. Есть свой долг — у каждого свой. Поэтому я здесь.